Plus d’une dizaine de DJ romands mixeront à la Virtual Silent La Belle Nuit Party le 13 mars 2021, un an tout juste après la fermeture des clubs vaudois.

La soirée sera animée par les DJ résidents de plusieurs clubs vaudois. F.Melillo

L’événement virtuel sera à suivre sur le site et l’app de «20 minutes». De 21h à minuit, une dizaine d’artistes incontournables des nuits romandes feront danser les internautes aux sonorités urbaines, électroniques et all styles. Organisée par La Belle Nuit, comité qui œuvre pour l’amélioration de la qualité de la vie nocturne, cette Virtual Silent Party ne se déroulera pas par hasard le samedi 13 mars 2021. À cette date, cela fera un an jour pour jour que les autorités vaudoises ont ordonné la première fermeture aux discothèques. Ces dernières n’ont pu rouvrir leurs portes que de juin à septembre 2020, avec des horaires et une capacité d’accueil restreints, avant de devoir fermer à nouveau.

«À travers cette soirée, nous voulons dire aux gens: «vous nous manquez terriblement». Tous les artistes, organisateurs, employés et techniciens travaillent avec passion. Dans ces métiers, les relations sociales sont centrales. Ne pas se voir, se retrouver et échanger depuis tout ce temps crée un vide de plus en plus grand chaque jour», explique Thierry Wegmüller, président de La Belle Nuit. Il précise que tous les DJ qui sont à l’affiche ont accepté, «avec un énorme plaisir», de venir mixer et cela gratuitement à «cet événement qui fera du bien au moral».

Pour le bien-être de tous, le Lausannois espère plus globalement que les discothèques, mais également les restaurants et lieux de culture pourront rouvrir au plus vite. «Il ne faut pas sous estimer dans quel état psychique se trouve actuellement la jeunesse. Les consultations chez les psychologues explosent. Les jeunes, mais la population aussi de manière générale, souffrent de la solitude, du manque de liens sociaux, dû en partie à la fermeture des clubs. On sait aussi que tant que nous ne pourrons pas les accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, les fêtes clandestines vont continuer à se développer, jusqu’à un point de non-retour cet été si nous sommes toujours interdits d’exercer», indique Thierry Wegmüller, également patron du D! Club à Lausanne. Dans le canton de Vaud, ce sont une quarantaine de lieux de nuit qui accueillent, selon une estimation, 1,5 million de fêtards par an. Ces établissements emploient près de 2500 personnes.

L’affiche de la Virtual Silent La Belle Nuit Party

Canal Vert - All Style: 21h DJ Flo (Le XIIIe Siècle & The Rockies), 22h DJ Muga (Chauderon 18 / No Name), 23h DJ KA & DJ Veneno (L ’ After Club).

Canal Rouge - Urban: 21h Arzo (Hype), 21h45 Seb Oster (Millésime), 22h30 Kenny Sb & D J Fidel (Darling), 23h15 DJ Wild Pich (abc).

Canal Bleu - Electro: 21h Igor Blaska & Vkee Madison (MAD), 22h Djerry C & Dirty Flav (D! Club), 23h Adolpho & Franky (Folklor).

L’événement sera à suivre sur notre app et notre site le samedi 13 mars 2021. Plusieurs artistes se produiront simultanément. Leur performance sera diffusée sur trois canaux différents. Tout comme lors de nos Silent Party virtuelles au Mad et notre Nouvel-An virtuel à Villars, vous pourrez zapper sur vos écrans à votre guise entre les sets des DJ. La musique, ainsi que l’image, changera selon votre choix.

