Cinéma : Festival de Venise: Bong Joon-ho présidera le jury

Le réalisateur sud-coréen détenteur de la Palme d’or à Cannes en 2019 et d’un Oscar en 2020 a été annoncé vendredi comme président du jury au Festival de Venise . Il aura lieu en septembre prochain.

«Le festival de Venise est riche d’une longue histoire, et je suis honoré d’être associé à sa merveilleuse tradition cinématographique», a réagi le réalisateur, cité dans le communiqué. «Comme président du jury, et surtout comme cinéphile incorrigible, je suis prêt à admirer et applaudir tous les grands films sélectionnés par le festival. Je suis rempli de joie sincère et d’espoir».