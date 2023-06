Festival du film d'Annecy: projections décalées d’un jour en soutien aux victimes

«Les événements dramatiques survenus hier (ndlr: jeudi) ont touché les Annéciens au plus profond d’eux-mêmes, la France et par-delà nos frontières.» Par ces mots, la direction du Festival et du Marché international du film d’animation d’Annecy a souhaité rendre hommage aux victimes de l’attaque au couteau de jeudi, qui a fait six blessés, dont 4 enfants.