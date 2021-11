Concours : Festival Electron

Tente de gagner deux billets pour le Festival Electron qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2021, à Genève !

Electron 360° Club Experience – 3 & 4 décembre 2021

Quatrième et dernière étape de cette édition 2021, ELECTRON CLUB scelle le retour franc et total du festival sur le devant de la scène musicale et sur le dancefloor, avec une affiche généreuse en live et DJ sets au Palladium et au PTR de l’Usine, ainsi que la promesse d’une expérience clubbing à 360° hors du commun !