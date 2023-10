Le Shapes Festival dévoile les artistes qui feront vibrer Leysin

L’événement électronique à Leysin (VD) a dévoilé, mardi 17 octobre 2023, les premiers noms de sa 6e édition, à vivre du 18 au 24 mars 2024 aussi bien de jour sur les pistes que de nuit en station. Parmi les immanquables, citons Kode9 «talentueux DJ et producteur avant-gardiste réputé pour des sets uniques en leur genre», Optimo «duo culte incroyable au Shapes en 2022» ou Danilo Plessow «producteur salué pour ses combinaisons uniques de house allemande rétro et futuriste».

Parmi les nouveautés du cru 2024, un lieu inédit sera exploité. Baptisé The Underbelly, il se situera dans les sous-sols de l’Alpine Classic Hotel. Il est appelé à devenir «le cœur nocturne de Leysin pendant le festival» selon les organisateurs. En revanche, et comme de coutume, des soundsystems seront installés sur certaines terrasses de restaurants et bars aux abords des pistes de ski. Leur accès est libre pour détenteur de Magic Pass. Le Kuklos, lieu emblématique de la station vaudoise bâti à 2100m. d’altitude, servira de cadre au final du festival lors d’une «sunset party» le dimanche 24 mars 2024.