Le festival Tohu-Bohu en Valais prêt à recevoir du beau monde 

La 18e édition du Tohu-Bohu démarre jeudi 31 août 2023. Chaque soir mettra en avant un style . Le jeudi sera consacré aux chanteuses à voix avec la cantatrice Barbara Hendricks en tête d’affiche. Avant elle, Nnavy ouvrira les feux sur la grande scène. La Lausannoise de 24 ans, qui a sorti un sublime troisième EP au printemps , avait impressionné le public du Montreux Jazz Festival, en juillet 2023, avec son charisme et son timbre soul. Son talent inné a tapé dans l’œil de la Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA). Elle partagera une bourse de 100’000 fr. avec quatre autres artistes du cru (Baby Volcano, Estelle Zamme, La Gale et Cyril Cyril). «Un énorme merci pour le soutien», a réagi Nnavy sur Instagram.

Le lendemain, place au rap et aux musiques urbaines au Tohu-Bohu. On notera notamment la présence de Chilla, Vaudoise au succès maous en France, du Genevois Chien Bleu et de son flow incisif ainsi que celle de Lujipeka. Ce dernier, ex-membre de Columbine, avait mis une ambiance de feu au Balélec 2023. Samedi, les sonorités seront pop, rock et electro. Faut-il encore présenter Émilie Zoé? La rockeuse lausannoise est en pleine tournée suisse, forte d’une vingtaine de dates. Cet été, elle a ouvert pour Muse à Berne ou pour Royal Blood en France. Excusez du peu. Le reste de la soirée sera plus pop et indie avec Voyou et La Femme. La clôture de l’open air se fera sur des rythmes electro-house avec le Neuchâtelois Laolu, qui est actuellement un des DJ suisses qui tourne le plus à l’étranger.