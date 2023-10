Le Royal Arena, festival hip-hop à Orpond, n’aura plus lieu

«Cette décision a été tout sauf facile à prendre. La situation s’est nettement détériorée au cours des deux dernières années. Alors que le festival se portait bien les années précédant le coronavirus, une nette baisse du nombre de spectateurs s’est produite en 2022. Elle s’est poursuivie en 2023, malgré la présence de grands noms comme Cypress Hill ou De La Soul. Combinée à une forte hausse des cachets et à des coûts d’infrastructures toujours plus élevés, cela a entraîné des résultats nettement déficitaires, à six chiffres, deux ans de suite, ont détaillé les organisateurs. Malgré tout l’amour de la culture et le cœur que nous avons mis dans notre événement, nous devons nous rendre à l’évidence: le festival ne peut plus survivre financièrement sous cette forme.» Selon eux, la situation actuelle ne va pas s’améliorer: «Les raisons d’être optimistes et confiants sont peu nombreuses. Il est peu probable que les coûts d’infrastructures baissent et les cachets des meilleurs artistes internationaux devraient plutôt continuer à augmenter. De plus, il est de plus en plus difficile de trouver des sponsors qui souhaitent s’associer à un festival spécialisé. Or, nous dépendons d’eux pour financer le festival». Lukas Hohl, le directeur, a également mis en avant la concurrence de plus en plus accrue entre les festivals pour justifier ce choix: «L’offre est actuellement si dense en Suisse que les possibilités pour le public sont devenues pratiquement infinies. De plus, aujourd’hui, tous les festivals programment des artistes hip-hop».