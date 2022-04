Festival insolite dans un palace lausannois

Après Amsterdam, Paris, Melbourne ou Manchester, le Red Bull Unlocked débarque à Lausanne. Du 21 au 24 avril 2022, cet événement insolite occupera le légendaire Lausanne Palace et le transformera en petite ville avec des bars (dont des enseignes bien connues de la capitale olympique telles que le Lapin Vert ou le Barberousse), des clubs comme le D!, le Hype ou le Punk, ainsi que des points de restauration. Niveau musique, une vingtaine d’artistes vont se succéder. Des cadors de l’electro tels que Chez Damier, Mirko Loko, Ripperton, Lea Lisa ou Laolu seront aux platines. Tout comme Guillaume, leader de Kadebostany, et Ronfa, un des meilleurs DJ freestyle du pays. Des danseurs, stand-uppers et performeurs en tous genres viendront pimenter le tout.

«Le Red Bull Unlocked rassemble plus de dix clubs et bars de la ville sous un seul toit et transforme le légendaire Lausanne Palace en une gigantesque fête le temps d’un week-end. Nous fêtons le retour tant attendu de la vie nocturne», décrit la marque de boissons sur son site. Du côté du Lausanne Palace, on se félicite de la tenue de ce festival. «Quelle belle occasion de pouvoir accueillir un événement de cette envergure dans les murs du Lausanne Palace. Notre établissement va faire vibrer, le temps d’un week-end, la scène locale, et c’est totalement en ligne avec notre vision de redynamiser notre hôtel au cœur de Lausanne», mentionne Isabelle von Burg, directrice du Lausanne Palace, hôtel appartenant à la Fondation Sandoz. Et d’ajouter: «Les temps et les gens changent. Nous aussi!» Le choix de Red Bull de jeter son dévolu sur l’hôtel du centre-ville n’est pas un hasard. «Les attentes des organisateurs étaient totalement en ligne avec ma vision du Lausanne Palace 2.0 et la diversité de nos infrastructures permettaient d’accueillir un tel événement. Le combo était donc parfait», détaille encore sa directrice.