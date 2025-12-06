Paléo Festival: les prix des abos augmentent pour l'édition 2026

L’abo six jours passe à 465 francs pour l’édition 2026, contre 420 l'an dernier encore. Le festival dit ne pas avoir le choix, face à la hausse générale des coûts.

Passer sa semaine à Paléo coûte un petit peu plus cher chaque année depuis trois ans. DR

La billetterie de Noël de Paléo a ouvert le 2 décembre avec une nouvelle hausse des tarifs qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, relate jeudi «La Côte». Pour son édition 2026, le festival nyonnais propose l’abonnement à 465 francs, contre 440 en 2025 et 420 en 2024. Et il y a dix ans seulement, le sésame n'était «qu'à» 350 francs. Une augmentation de près de 30% qui fait mal au porte-monnaie de certains.

Le festival justifie cette hausse principalement par l’inflation. «Les cachets des artistes ont augmenté, tout comme les coûts de nos fournisseurs», explique David Franklin, responsable communication et vente. Certains contrats à long terme arrivent à échéance et doivent aussi être renégociés à la hausse. À un moment donné, la répercussion sur le prix final est obligatoire. Reste que le ticket de Paléo est encore dans la moyenne des prix pratiqués dans le pays, qui étaient de 89,25 fr. en 2024 selon la Swiss Music Promoters Association. Et David Franklin de préciser que toute augmentation du prix du billet se décide en assemblée et que ça ne se fait pas à la légère. «Personne ne se réjouit de ça, c’est vraiment la dernière solution», conclut-il.