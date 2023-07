Le Montreux Jazz paré à faire face à la tchaffe chez ses staffs

Durant son deuxième week-end d’exploitation, le festival a déclenché son plan canicule, ce qui n’a rien d’habituel. Il est particulièrement destiné à ses équipes. «On a mis en garde nos staffs: s’hydrater, se mettre à l’ombre et observer les premiers symptômes du coup de chaud. On fournit gratuitement de la crème solaire à nos équipes en plus de parasols, chapeaux et éventails», indique le Montreux Jazz.