Malgré une édition chaotique, Tomorrowland reviendra au Brésil

«Cette fermeture était nécessaire. Nous avons pavé le site de plaques pour recouvrir la boue. Le but était de nous préparer à une réouvertu­re, samedi. Jeudi, la région autour de Tomorrowland Brasil (ndlr: dans l’état de Sao Paulo) a reçu autant de pluie qu’en un mois entier. Le sol était complètement saturé d’eau», a expliqué Debby Wilmsen, responsable de la communication du festival, à hln.be. La responsable a ajouté que les festivaliers touchés par l’annulation du vendredi seraient tous «contactés personnellement» pour bénéficier de «compensations». «Jeudi, c’était vraiment terrible. Il a plu au moins six fois. Tout le monde était trempé jusqu’aux os. Il y avait près 10 cm de boue. On glissait et on patinait plus qu’on ne marchait. Tout n’était qu’une grande flaque de boue», a témoigné un visiteur belge auprès du même média.