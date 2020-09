Morbidelli et Quartararo partiront aux côtés de l’Espagnol de la première ligne, Valentino Rossi – le plus rapide après les trois séances d’essais libres du début de week-end! – juste derrière eux. Aux côtés du héros local – 10'000 spectateurs seront présents dimanche dans les tribunes du World Circuit Marco Simoncelli -, on retrouvera les deux Ducati de Jack Miller et de «Peco» Bagnaia, de retour aux affaires cinq semaines après s’être fracturé son tibia droit, lors des essais à Brno. Le Britannique Cal Crutchlow, qui souffre de complications après une opération du syndrome des loges dans son bras droit, a déclaré forfait; il devrait aussi être absent dans une semaine.