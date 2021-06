Musique - Festivals: de l’ambiance en toute intimité

Clanx: du rock en Appenzell

Camerata Pontresina: du classique dans la forêt

Une brise légère souffle sur la forêt de Tais, en Engadine, et le soleil perce à travers les branches. Installés sur des bancs en bois entre les arbres, les spectateurs des concerts matinaux de Camerata Pontresina viennent écouter de la musique de chambre jouée par quelques musiciens de la très renommée Scala de Milan. Les concerts, qui sont gratuits et auront lieu cette année tous les jours à 11 heures, du 20 juin au 6 septembre, font perdurer une tradition qui remonte à plus de cent ans.

Schlauer Bauer: de la bonne humeur à la ferme

Écouter de la musique sans s’inquiéter pour la planète: avec Schlauer Bauer, c’est possible! Ce festival aura lieu sur la ferme bio Demeter Hof Eichholz, à Wetzikon, du 13 au 15 août 2021. Outre un programme éclectique et familial comprenant des comptines pour enfants, du reggae, du punk ou encore de la musique balkanique, on y trouve de la nourriture bio locale, le tout dans le respect d’une charte écologique.

Gummiboot Openair: flotter et écouter

Le dilemme de l’été: gonfler son bateau pneumatique et aller au lac, ou faire son sac et écouter de la musique pendant des heures? Avec le Gummiboot Openair, pas besoin de choisir! Et pour ne rien gâcher, on complète le tout par une vue sur les montagnes: le 24 juillet 2021, direction le télésiège du Horneggli pour atteindre le lac de Hornberg. Tandis que les petits groupes d’auditeurs se détendent dans leur bateau, le groupe Churchill et le DJ électro K-Paul montent le son au bord de l’eau. Et si on en redemande, on peut manger un bout au snack-bar en after.