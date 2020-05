Coronavirus en Suisse

Festivals et concerts annulés jusqu’en septembre?

L’avenir des grandes manifestations devrait se préciser demain, lors de la prochaine conférence de presse du Conseil fédéral. Les conditions de réouverture des bars et restaurants sont aussi à l’ordre du jour.

Le Conseil fédéral pourrait fixer demain l’interdiction de tous les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’à la fin du mois de septembre, selon le « Tages Anzeiger ». La décision impacterait quelques 700 manifestations rien que dans le milieu culturel, et 800 autres dans le milieu du sport.

Bars et restaurants également concernés

La réouverture des bars et des restaurants devrait également être discutée demain. D’après le «Tages Anzeiger», les restaurants pourraient être autorisés à rouvrir le 11 mai, mais pas les bars et les pubs. Les restaurants devront se conformer aux règles d'hygiène et veiller à mettre en place une distance d’au moins deux mètres entre les tables. Enfin, il serait à nouveau possible d’avoir des tables de plus de 6 personnes dès le 8 juin.