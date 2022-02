La culture respire – Festivals et salles de concert retrouvent enfin l’optimisme

Voilà en effet deux ans que la culture nage parmi les scénarios prévisionnels et les plans de protection. «On a jonglé entre les jauges limitées à 100, puis à 300 personnes, puis les concerts assis, puis la règle des 2G+, rappelle Laurence Vinclair, directrice des Docks. Nous essuierons encore des reports jusqu’à l’été à cause de la logistique des tournées, mais on voit le bout. Les ventes s’en ressentent déjà.» Au Caprices Festival, on se réjouit aussi pour les festivaliers étrangers, qui pourront franchir la frontière plus facilement, explique le président Joseph Bonvin.

Jongler parmi les variantes

L’horizon se rallonge également pour les programmateurs. «En été 2020, on a organisé un concert en 3 semaines, se rappelle Jean-Yves Cavin. En 2021, on s’y est pris 2 mois avant. Pour cette année, on a osé anticiper de 8 mois. Et là, on s’aventure même à penser à 2023.» Mais pas question de tout lâcher non plus: «Se préparer à des scénarios catastrophe a toujours fait partie de notre travail», poursuit-il. Et d’évoquer une annulation massive lors d’une éruption volcanique, ou des plans de protection établis en cas d’attentats ou d’urgence médicale.