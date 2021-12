Covid en France : Festivités limitées durant Noël et Nouvel An en Haute-Savoie

Les autorités ont renforcé les mesures sanitaires. La consommation d’alcool, les rassemblements sur la voie publique et les feux d’artifices sont interdits les nuits du 24 et du 31 décembre.

La consommation d’alcool sur la voie publique, les espaces publics de plein air, y compris les marchés de Noël est interdite entre 18h et 6h, les soirs du 24 et du 31 décembre. Les événements festifs, les feux d’artifice et spectacles de pyrotechnie sont eux aussi bannis les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.