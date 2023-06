Genève: Fête de la musique: des centaines de concerts à déguster

Cette année, les responsables de la programmation de la Fête de la musique de Genève ont eu du pain sur la planche: ils ont reçu près de 1000 postulations, soit 11% de plus que l’an dernier. Au final, le menu de cette 32e édition comportera 595 événements artistiques, répartis à parts quasi égales entre les musiques classiques et les musiques actuelles. Le programme inclut aussi 5 films et une cinquantaine de spectacles de danse.