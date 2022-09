Neuchâtel : Fête des vendanges écologique et numérique avec quelques couacs

Le rideau est tombé sur la 95e édition de la Fête des vendanges marquée par l’absence de paiement en cash et un public nombreux. La gestion des consignes des gobelets réutilisables est critiquée.

«J’étais avec un groupe d’amis. Seule à avoir un sac, j’ai ra­mené nos verres vides. Mais, n’ayant pas payé toutes les boissons, je n’ai pas pu récupérer toutes les consignes sur mon bracelet. J’aurais pu re­cevoir l’argent et, après, on se serait arrangé entre amis», ­regrette Patricia. Les nouveautés introduites lors de la 95e édition de la Fête des vendanges n’ont pas fait l’unanimité auprès des participants. Les organisateurs ont notamment imposé la généralisation du paiement électronique et l’utilisation d’un million de gobelets réutilisables. Si ces innovations ont fait le bonheur des organisateurs, le public n’y a pas toujours trouvé son compte.