Vaud

Fête des vignerons: le Canton ferme les yeux sur une facture de 2 millions

L’Etat de Vaud a accordé 1,9 million de francs d’exonération à la Confrérie des vignerons, dont la manifestation populaire organisée l’été passé a connu un déficit d’une quinzaine de millions de francs.

Après la ville de Vevey qui a trouvé un accord avec les organisateurs de la manifestation en renonçant à une facture de quelque 100’000, le canton de Vaud vient également de se signaler par un geste. «Le Conseil d’Etat accorde une exonération à la Confrérie des Vignerons portant sur l’ensemble des prestations de sécurité susceptibles d’être exonérées. Cette remise s’élève à 1,9 million de francs», a annoncé le canton de Vaud lundi. L’Etat a également relevé que la confrérie s’est acquittée des frais de sécurité non exonérables: soit un montant d’un peu plus de 2 millions de francs. Dans la foulée de l’Etat de Vaud, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a exonéré également à la confrérie un montant de quelque 140'000 francs. Les Organisations régionales de protection civile et l’Association sécurité Riviera n’ont pas encore pris de décisions d’exonération.