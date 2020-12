«J’étais chez moi samedi soir, quand j’ai vu par ma fenêtre une grande structure lumineuse au loin qui bougeait, et on entendait des gens crier», raconte un témoin. Ce lecteur habite en face de l’Institut Le Rosey à Rolle, établissement considéré comme l’école privée internationale la plus chère du monde. Elle a compté parmi ses élèves les rois d’Espagne et de Belgique, ainsi que des enfants de stars comme Alain-Fabien Delon