Guerre en Ukraine: Fête nationale sous haute tension après six mois de guerre

La communauté ukrainienne de Nice (F) a défilé mercredi sur la célèbre promenade des Anglais en bord de mer à l’occasion du 31e anniversaire de l’indépendance de son pays. «C’est d’autant plus important de célébrer cette fête que cette année, on ne fait pas de rassemblements en Ukraine car on a peur des bombardements», a relevé Irina Bourdelles, une résidente ukrainienne qui anime l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur (Afuca), organisatrice de la manifestation.