Football: Fêtes de tirs à la Gold Cup, les «Romands» éliminés

Que les fans du Lausanne-Sport se rassurent: Brighton Labeau sait encore marquer des penalties! L'attaquant de 27 ans avait manqué pas mal d'occasions - notamment depuis le point des onze mètres en fin de saison dernière - avec son club, mais il a trouvé la faille dans la nuit de mardi à mercredi, lors de la 3e journée de la Gold Cup, le championnat de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Labeau avait déjà marqué deux fois en autant de matches lors de la ronde préliminaire.

L'ancien du Stade Lausanne Ouchy va malgré tout prendre le chemin du retour en direction de la Romandie, après quelques jours de repos bien mérités. Car la sélection martiniquaise a été éliminée par le Costa Rica, alors qu'un match nul lui aurait suffi pour passer la rampe. Avec un début de saison de Super League prévu dans un peu plus de deux semaines, à Young Boys, les vacances du buteur devraient être courtes et studieuses...

Anthony Baron et Nathanaël Saintini vont eux aussi revenir en Suisse tout bientôt, après avoir pris quelques vacances au passage. Le latéral de Servette, titulaire, et le défenseur central de Sion, entré à une vingtaine de minutes de la fin de la partie, ont été éliminés par le Guatemala. Les «Gwada Boys» avaient pourtant pris l'avantage peu après l'heure de jeu, mais ont fini par s'écrouler en cinq minutes, sur des buts de Rubio Rubin et de Carlos Mejia.