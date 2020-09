Les attractions foraines ont pris leurs quartiers sur la place lausannoise de Bellerive jusqu’au 27 septembre. La capitale vaudoise s’est calquée sur Genève: le port du masque est facultatif. Mercredi, lors de l’ouverture des festivités, l’écrasante majorité du public, relativement nombreux, n’en portait pas.

La Ville de Neuchâtel a également donné son feu vert au retour des carrousels du 25 septembre au 4 octobre. «La fête foraine est une façon de garder la ville animée malgré le report de la Fête des vendanges et de donner un coup de pouce aux acteurs économiques très durement touchés par la récession et l’annulation des fêtes en cascade», affirme la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin. Mais on n’accédera pas à la zone des festivités comme dans une auberge espagnole: l’enceinte sera délimitée par une entrée et une sortie différentes, il faudra laisser ses coordonnées et le port du masque sera obligatoire pour les plus de 12 ans. «Ces mesures ont été prises après une pesée d’intérêts», a réagi Samuel Monbaron, du Service communal de la sécurité.