Granges-Paccot (FR) – Fêtes: le centre de vaccination finalement ouvert deux jours de plus

Dans un premier temps , les autorités fribourgeoises ont annoncé que les sites de vaccination de Bulle et de Granges-Paccot (FR) seraient majoritairement fermés durant les fêtes de fin d’année: du 24 au 28 décembre puis du 31 décembre au 2 janvier (à Granges-Paccot) et même jusqu’au 4 janvier (à Bulle).

Mais ce jeudi, le canton de Fribourg a, en partie, rétropédalé, puisqu’il a informé de l’ouverture prolongée du centre de vaccination de Granges-Paccot durant les fêtes, du fait de la mobilisation d’une partie du personnel et du soutien supplémentaire de l’armée. Ainsi, le Centre de Granges-Paccot sera finalement ouvert les 27 décembre et 2 janvier 2022. Cette ouverture permettra de vacciner des personnes avec des premières doses sans rendez-vous et de donner des rendez-vous pour la dose de rappel. En moyenne, durant ces 2 jours, 2000 doses de vaccins pourront être injectées, détaille l’État de Fribourg.

Mécontentements

Dans un communiqué, Le Centre estimait ainsi cette décision «incompréhensible et inacceptable, alors que l’on demande à la population et à l’économie des efforts immenses», quand le PVL s’indignait d’un manque de planification et d’anticipation «qui aura pour conséquence vraisemblable d’augmenter la surcharge sanitaire et hospitalière dans les prochaines semaines». L’annonce de ces deux jours d’ouverture supplémentaires réussira peut-être à calmer les esprits.