Genève : Fêtes, picole et conduite: la police va veiller au grain

Les forces de l’ordre vont renforcer leurs contrôles d’alcoolémie en cette fin d’année. Elles appellent les conducteurs à rester sobres avant de prendre le volant.

Des contrôles ont été conduits le 15 décembre, sur la route du Grand-Lancy. Police Genève

Quarante-quatre contrôles effectués, treize cas sous les 0,5‰ et un seul au-dessus: c’est le bilan d’une soirée d’action conjointe menée par la Brigade routière et accidents de la police et l’association Nez Rouge, jeudi dernier, à Pont-Rouge. Le conducteur concerné, qui affichait un taux d’alcoolémie dépassant légèrement la limite autorisée, a été verbalisé, puis reconduit chez lui par l’association.

Si les forces de l’ordre félicitent les usagers pour ces bons chiffres relevés lors de cette opération, elles rappellent néanmoins que 350 accidents en moyenne sont causés par l’alcool au volant au bout du lac. Genève était d’ailleurs en 2021 le canton qui recensait le plus d’ accidents graves liés à l’alcool, comme relevait mardi le TCS . La majorité d’entre eux surviennent entre 21h et 6h du matin et concernent principalement les 25-44 ans.

Seul 0,1 à 0,15‰ éliminé par heure

La police genevoise en profite pour rappeler que «dès le premier verre, la capacité de conduire est altérée, même lorsque la limite légale n’est pas atteinte» et qu’il suffit de très peu pour que celle-ci soit dépassée. Il faut aussi longtemps avant que le corps élimine l’alcool: seul 0,1 à 0,15‰ est dégradé par heure.

Les forces de l’ordre soulignent également que, dès 0,8‰ dans un véhicule motorisé, ou 1,1‰ avec un transport à mode doux, l’infraction est considérée comme un délit. Les sanctions sont alors plus sévères et un retrait de permis d’au moins trois mois est prononcé. Les usagers de mode doux alcoolisés peuvent aussi se voir retirer leur permis.

Plus de 100 conducteurs ramenés chez eux

Les contrôles en cette fin d’année vont ainsi être renforcés et menés à des heures variables, annonce la police, qui recommande de prendre les transports publics, des taxis ou faire appel à Nez Rouge en cas de consommation d’alcool. L’association dispose de plus de 200 bénévoles cette année. Depuis le 9 décembre, elle a pu reconduire 101 personnes à leur domicile. Nez Rouge se tiendra à disposition des automobilistes les nuits des 23, 24, 30 et 31 décembre, de 22h à 5h du matin au 0800 802 208.



