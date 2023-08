Genève: Fétichiste des pieds condamné pour des appels pervers

Il récidive déjà

Pour Vincent Vibert, psychiatre à l’Unité de médecine sexuelle et sexologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), rien de surprenant à cela. «Dans des moments d’angoisse ou d’anxiété, la masturbation peut être un moyen de soulager un inconfort psychique. Le suivi psychothérapeutique vise à réduire les comportements dysfonctionnels et délictueux et non à soigner ou corriger l’attirance fétichiste, qui se développe habituellement à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte et reste relativement figée et persistante. La crainte des conséquences pénales peut parfois être un garde-fou.»