France : Fétichiste des pieds, il simulait des pannes pour piéger ses victimes

«Quand vous relevez le talon, la forme du pied est plus accentuée», avait-il expliqué aux enquêteurs, qui cherchaient à savoir pourquoi il «maintenait» le pied de ses victimes sur la pédale de l’accélérateur. Depuis cet incident, le trentenaire assure avoir cessé ses agissements et s’être inscrit sur un «site de fétichistes». Mercredi à Nantes (nord-ouest), l’homme a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire. Il devra par ailleurs suivre une thérapie pendant deux ans et verser 300 euros de dommages et intérêts à la mère de l’adolescente. «Notre fille aurait pu avoir un grave accident et voir sa vie – et la nôtre – basculer», avait-elle dénoncé.