Vuadens (FR) : Appartement devenu inhabitable à cause d’une plaque oubliée

Un incendie s’est produit samedi dans un immeuble de trois étages. Le logement d’où le sinistre est parti a été endommagé. Le feu serait dû à une plaque de cuisson restée trop longtemps allumée.

Plus de peur que de mal pour les locataires d’un immeuble de trois étages à Vuadens (FR). Samedi, aux environs de 18h, un fort dégagement de fumée s’y est produit et a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers de la Sionge et de Bulle ainsi que de la police. «Les habitants ont été évacués et aucun blessé n’est à déplorer. Une plaque de cuisson restée enclenchée serait la cause de ce fort dégagement de fumée», a déclaré la police cantonale fribourgeoise.