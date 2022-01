Genève – Feu aux Eaux-Vives: deux pronostics vitaux sont engagés

Le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication du Service d’incendie et de secours (SIS), explique que le feu était «en plein développement au rez-de-chaussée» lorsque les pompiers sont arrivés. «Il était assez violent pour que la porte palière située en face du logement sinistré soit en train de brûler.» Les sapeurs ont dû affronter «un gros tampon de fumée et une sacrée charge thermique».

Tout l’immeuble évacué

Afin de maîtriser ce sinistre survenu dans cet immeuble de six étages, le SIS a engagé cinq véhicules et 21 pompiers professionnels. Cinq pompiers volontaires les ont secondés. Par ailleurs, quatre ambulances, un SMUR et les polices municipales et cantonales ont été dépêchées sur place. Les origines du sinistre, inconnues, devront être déterminées par la police scientifique.