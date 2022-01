Hockey sur glace – Feu d’artifice suisse pour le Nouvel-An en NHL

L es Predators de Nashville et Roman Josi n’ont pas tremblé et se sont largement imposés (1-6) , samedi, à Chicago. Le défenseur bernois, qui totalise désormais 11 buts et 30 points cette saison, a participé au festival offensif des siens en marquant le 5e but de sa formation. L’autre Bernois présent sur la glace, Philipp Kurashev, a sauvé l’honneur pour les Blackhawks alors que le score était déjà de 5-0. C’est son deuxième but depuis le début de l’exercice.