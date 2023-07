Vernier (GE): Feu de cave au Lignon: deux personnes dans un état grave

Un feu de cave au Lignon a fait deux blessés graves, jeudi, peu après minuit. Les pompiers sont intervenus à 0h40, au numéro 60, de l’avenue du même nom. Le sinistre a généré beaucoup de fumée, indique le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS). Lors de l’intervention, l’équipe de reconnaissance et de sauvetage a découvert deux personnes inanimées dans la cage d’escalier. Rapidement extraites, elles ont été immédiatement prises en charge pour une réanimation. Elles ont ensuite été transportées aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG), avec un pronostic vital engagé.

Dix autres habitants ont été contrôlés au nid de blessés des pompiers. Leur état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital. Les sapeurs ont maîtrisé l’incendie au moyen d’une lance à 2h40. Le sinistre a mobilisé trente pompiers du SIS et cinq sapeurs de l’aéroport, avec sept engins, cinq ambulances et un médecin du SMUR, ainsi que 22 pompiers volontaires du Groupement SIS et de la commune de Vernier.