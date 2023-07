Feu de forêt près d’Athènes: plusieurs zones balnéaires doivent évacuer

De nombreuses maisons de vacances sont menacées

Acropole fermée en journée à cause de la canicule

Comme une partie de l’Europe, la Grèce a été frappée ce week-end par sa première canicule de l’année avec une pointe de 44,2 °C dans la région de Thèbes (centre), selon l’Observatoire national d’Athènes. À Athènes, le mercure a grimpé samedi jusqu’à 39 °C et le site emblématique de l’Acropole, le plus visité du pays, est resté fermé pendant les heures les plus chaudes de la journée, vendredi, samedi et dimanche.