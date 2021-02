Pays basque : Feu de montagne: près de 800 hectares de végétation détruits

Les incendies qui ont détruit 790 hectares de végétation au Pays basque depuis samedi sont désormais maîtrisés, sans faire de victime.

Quelque 70 pompiers restaient engagés dimanche au Pays basque français (région à l’extrême sud-ouest du pays et frontalière avec l’Espagne) sur des incendies de basse et moyenne montagne qui ont détruit 790 hectares de végétation depuis samedi, sans faire de victime, a-t-on appris auprès de la préfecture.

De la végétation d’altitude à flanc de montagne, principalement des broussailles, de la lande, de la forêt, ont été parcourues depuis samedi par une multitude de petits foyers, attisés par des vents violents jusqu’à 100km/h en relief - et qui ont mobilisé au plus fort du dispositif en soirée 170 pompiers.

De deux principaux foyers menaçants samedi, tout proches de la frontière espagnole, l’un était dimanche en mi-journée éteint et sous surveillance dans le secteur d’Urrugne-Biriatiou, l’autre dans le secteur d’Ascain-La Rhune était fixé et ne progressait plus, mais certaines zones en altitude restaient trop inaccessibles pour l’éteindre, a précisé la préfecture à l’AFP.