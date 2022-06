Genève: Feu d’entrepôt: «tout le bâtiment aurait pu tomber»

Pas moins de vingt-cinq sapeurs professionnels et dix volontaires de la commune de Meyrin ont œuvré pour maîtriser le sinistre. «Le bâtiment étant en métal, il y avait un risque que toute la structure s’effondre», confie Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Drone et caméra thermique ont été nécessaires pour identifier les foyers et venir à bout des flammes. Autre crainte: la propagation de la fumée jusqu’à l’hôtel situé à proximité . «Si ça avait été le cas, nous aurions dû évacuer tout le monde.» Fort heureusement, aucun des deux scénarios ne s’est réalisé.