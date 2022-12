Genève : Feu en pleine nuit dans un logement aux Pâquis

Il était 23h52, lundi soir, lorsque les pompiers ont reçu un appel indiquant la présence de fumée dans un immeuble d’habitation à la rue Gautier, aux Pâquis. Dépêchée sur place, la première équipe a vite demandé des renforts face à l’importance des émanations dans l’allée: «Lorsqu’il y a un tampon de fumée comme celui-ci, les personnes des étages supérieurs se retrouvent bloquées, explique Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Nous savons que pendant la nuit, le bâtiment est plein. Et celui-ci fait sept étages. C’est pour cela que le dispositif déployé était conséquent.» Un lecteur-reporter qui transitait dans la zone a rapporté avoir remarqué de la fumée qui s’échappait de l’immeuble: «J’ai été impressionné. Beaucoup de camions ont commencé à arriver à la suite». Au total, huit véhicules et 31 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont été mobilisés.