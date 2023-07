Feu mortel au Lignon: le suspect aurait été identifié grâce à la vidéo

L’interpellation d’un suspect dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du Lignon du 6 juillet aurait été rendue possible grâce aux images de vidéosurveillance. Selon des informations de la RTS , l’homme de 56 ans, arrêté mardi par la brigade criminelle , a été identifié par les caméras installées au numéro 60, de l’avenue du Lignon. Il aurait eu un accès sécurisé à la cave de l’immeuble, où le feu s’était déclaré. Auditionné mercredi par la procureure en charge de la procédure, le quinquagénaire conteste les faits.

L’allée numéro 60 fait partie de la minorité d’immeubles du Lignon équipés en vidéosurveillance. Moins de 10% le sont parmi les 84 que compte la cité verniolane, comme l’avait indiqué Jean-Pierre Garnier, président du Comité central du Lignon , qui regroupe les propriétaires. Les caméras sont installées en sous-sol et aux entrées.

Le sinistre du début du mois avait fait deux morts, un adolescent de 13 ans et sa mère de 28 ans, qui avaient été retrouvés inanimés dans la cage d’escalier de l’immeuble, avant de succomber à l’hôpital. Jeudi soir, le conseil municipal de Vernier s’est réuni pour une séance spéciale réclamée par le MCG, l’UDC et l’Alternative Vernier à la suite de cet incendie et de celui de l’école des Ranches. Les élus ont décidé d’augmenter la sécurité, notamment avec un renforcement des patrouilles de police.