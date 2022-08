Un homme s'est comporté en héros lors d'un incendie aux Pâquis

Si Samir s’est précipité dans l’allée du 4, rue Léon-Nicole, le feu a pris dans un logement adjacent, au 2, sous les combles. Il a été complètement détruit et son occupant, un homme âgé, a été gravement blessé et transporté au CHUV, où sont soignés les grands brûlés. Les pompiers, alertés à 23h25, étaient sur place six minutes après. Craignant que le feu se propage aux autres immeubles, les sapeurs ont engagé 30 professionnels, aidés par 20 volontaires, ainsi qu’une vingtaine de véhicules. À leur arrivée, Samir avait déjà rejoint la rue et la foule.