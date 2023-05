Genève: «Feu Ô Lac»: toutes les perturbations de circulation 

Dates et plan des perturbations. La manifestation «Feu Ô Lac» engendra des restrictions de circulation autour de la rade, ainsi que des interdictions de circuler. DR

La nouvelle manifestation de la Ville et du Canton de Genève, «Feu Ô Lac», en mettra plein les yeux lors du week-end de l’Ascension, du 18 au 21 mai. Un show gratuit de 1350 drones illuminera la rade jeudi, vendredi et samedi soir, en plus de nombreuses activités sportives et gourmandes.

En marge des festivités, des perturbations de la circulation sont attendues au centre-ville. Le détail complet des axes interdits ou restreints est à retrouver sur le site de la police genevoise.

Pourtour de la rade interdit à la circulation

Du jeudi 18 à 12h30 au vendredi 20 à 3h du matin, puis de vendredi à 12h30 au dimanche à 6h du matin, tout le U-Lacustre sera interdit à la circulation, y compris le quai Wilson, le quai et le pont du Mont-Blanc, le quai Général-Guisan et le quai Gustave-Ador. Il en va de même pour différents axes parallèles sur les deux rives, notamment la rue des Alpes, la rue Pierre-Fatio et la rue du 31-Décembre.

Plusieurs axes feront l’objet d’une restriction aux seuls ayants droit aux mêmes heures, notamment la rue Chantepoulet, la rue et la place du Rhône et la rue des Eaux-Vives.

Stationnement interdit

Du jeudi 18 à 12h30 au vendredi 20 à 3h du matin, puis de vendredi à12h30 au dimanche à 6h du matin, plusieurs rues autour de la rade seront interdites au stationnement, y compris la rue du Léman, la rue des Alpes,et des tronçons des rues Pierre-Fatio et des Eaux-Vives.

Des parkings seront aménagés pour les deux-roues, les personnes à mobilité réduite et les cars sur des axes précis. La police prévient que tous les véhicules gênants et mal garés seront enlevés, aux frais de leur propriétaire qui recevra également une amende.

Autoroute fermée

Jeudi et vendredi de 12h à 22h, ainsi que samedi 20 de 7h30 à 22h, la sortie du lac au Vengeron de l’autoroute A1 sera fermée.

De son côté, la piste cyclable du Mont-Blanc sera interdite à la circulation dans les deux sens jeudi, vendredi et samedi, de 18h à 23h30.

Artères perturbées

Dimanche 21 mai, de 6h à 21h, plusieurs axes de la rade seront interdits à la circulation, comme le quai Gustave-Ador entre le quai Général-Guisan et la place des Marroniers, la rue Pierre-Fation entre la rue François-Versonnex et le quai Gustave-Ado. Les rues autour de ces artères seront aussi fortement perturbées par le trafic. Plusieurs axes notamment entre la rue du Rhône et le quai Gustave-Ador seront interdits au stationnement.

Il est recommandé de s’informer via le site des TPG, à l’approche de la manifestation, pour connaître les perturbations des transports publics.