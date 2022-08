Genève: Feu près d’une route de campagne à Avusy

Le sinistre a été éteint rapidement et n’a fait aucune victime.

Gyrophares en pleine campagne, mardi soir, sur la route de Sézegnin, non loin des Champs Pointus, sur la commune d’Avusy. Un incendie s’est déclaré peu avant minuit sur une bande herbeuse, aux abords d’un champ. Les pompiers ont dépêché quatre véhicules et treize sapeurs sur place, indique le Service d’incendie et de secours de Genève. Le sinistre a été éteint rapidement. Aucune victime n’est à déplorer.