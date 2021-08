Télécommunications : Feu vert à la 5G «plein pot», mais ce n’est pas pour demain

L’Ofcom a donné son feu vert à l’utilisation à pleine puissances des antennes 5G des trois opérateurs mobiles du pays. Les cantons doivent encore décider de la suite de la procédure.

Alors que plus d'un million de téléphones mobiles et tablettes dotés de la technologie 5G sont déjà utilisés en Suisse à ce jour, leurs propriétaires ne peuvent encore profiter pleinement du haut débit. Car jusqu’ici, Salt, Sunrise et Swisscom n'étaient autorisés à utiliser leurs antennes 5G qu’à puissance réduite. Or l'Office fédéral de la communication (Ofcom) vient de terminer la procédure d'examen de ces antennes, concluant: «Les systèmes testés remplissent leur fonction de manière fiable. A savoir que ces antennes dites adaptatives n’émettent leur signal que de manière ciblée, sur les appareils mobiles, et non pas partout dans leurs alentours.