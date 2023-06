Parlement: Feu vert à la commission d’enquête sur Credit Suisse

Une composition qui se dessine

Les partis ont commencé de faire savoir cette semaine quels seront les quatorze élus qui siégeront à la CEP. Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD), sa collègue Frankiska Ryser (Verts/SG) et la conseillère aux États Maya Graf (Verts/BL) sont sur les rangs. Le PLR présente lui la conseillère nationale Daniela Schneeberger (BL) ainsi que les sénateurs Philippe Bauer (NE) et Andrea Caroni (AR). Les Vert’libéraux choisiront entre les conseillers nationaux Roland Fischer (LU) et Martin Bäumle (ZH). Quant à l’UDC et le Centre, ils annonceront leurs candidats mardi. La Fribourgeoise Isabelle Chassot (C) est pressentie.