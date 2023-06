Grisons: Feu vert à la renaissance d’une station moribonde

La population de la commune de Mesocco a approuvé, dimanche, par 351 voix contre 96, un plan de relance de la station de San Bernardino. La société San Bernardino Swiss Alps SA, détenue par l’entrepreneur tessinois Stefano Artioli, a ainsi acquis un droit de préemption sur plusieurs bâtiments et terrains du village grison. Et l’homme voit les choses en grand: il compte rénover les hôtels de la station ainsi qu’en construire de nouveaux. À moyen terme, des bains thermaux puisant leur eau dans une source locale y seront installés. Le sexagénaire a également racheté les installations de ski, inactives depuis 2012, afin de les remettre en état.

Un «petit Andermatt»

Une histoire qui rappelle celle d’Andermatt (UR). La petite station, désertée par les touristes et les locaux, avait connu une expansion impressionnante après les investissements massifs du milliardaire égyptien Samih Sawiris en 2005. En à peine dix ans, la fortune injectée avait permis de repositionner la station du canton d’Uri comme un lieu prisé des fortunés. Stefano Artioli souhaite cependant modérer la comparaison, en rappelant que les sommes investies à San Bernardino seront plus modestes.

En effet, le «petit Andermatt» du Tessinois devrait coûter entre 200 et 300 millions de francs, contre plus de 1 milliard injecté dans la station uranaise. Un investissement qui permettrait tout de même de créer plus de 400 emplois dans le village. Stefano Artioli espère rendre les pistes de ski ainsi que certains hôtels accessibles au public dès Noël 2023. Les travaux dans leur ensemble devraient, quant à eux, aboutir en 2025, si aucun recours ne bloque les demandes de permis de construire à venir, rapporte le «Blick» (article en allemand).