Première dans l’UE – Feu vert à Malte pour la culture de cannabis récréatif

Les pays qui s’apprêtent à lui emboîter le pas

En Suisse, la Commission de la Santé publique du Conseil des États a voté, en octobre dernier, à 9 voix pour et 2 contre en faveur de l’initiative parlementaire qui vise à réguler le marché du cannabis, quelques mois après un vote (plus serré) de la même commission du National. Concrètement, l’initiative acceptée par les commissions parle «d’introduire une taxe et de réglementer la publicité, d’assécher le marché noir en supprimant la prohibition et d’encadrer la production destinée à un usage personnel».