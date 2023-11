Feu vert au chantier prévu à la Goutte de Saint-Mathieu

L’avenir du terrain de la Goutte de Saint-Matthieu a fait l’objet d’une longue bataille, que les opposants à la construction de bâtiments scolaires viennent de perdre. Archives / TdG / Lucien Fortunati

Le dossier est en suspens depuis plus de trois ans. En octobre 2020, le Grand Conseil genevois avait adopté une loi modifiant l’affectation d’une dizaine de parcelles de Bernex (GE), au lieu dit de la Goutte de Saint-Mathieu. Cette zone agricole de 4 hectares avait été reclassée en zone affectée à l’équipement public car l’État souhaitait y construire, notamment, un cycle d’orientation d’une capacité de 900 élèves et un centre de formation professionnelle dédié à la santé et au social permettant d’accueillir 1800 étudiants. Ce changement avait suscité une levée de bouclier telle qu’un référendum avait abouti. En juin 2021, le peuple avait dû trancher et il s’était montré largement favorable au projet cantonal: la loi avait été approuvée par 63,68% des voix.

Pas de quoi décourager certains opposants, propriétaires d’une des parcelles concernées, qui ont contesté cette loi d’abord auprès de la justice genevoise, puis auprès du Tribunal fédéral (TF). Mais leur recours n’a pas eu l’issue qu’ils espéraient: ils viennent également d’être déboutés par la Haute-Cour. Les juges lausannois n’ont rien trouvé à redire sur le déroulement de la procédure: saisi d’oppositions, le Grand Conseil avait statué sur l’opportunité de procéder à ce déclassement. Puis, la justice cantonale avait examiné l’angle légal de cette décision.

Quota d’assolement pas menacé

Le TF s’est aussi penché sur un autre grief des recourants: le fait qu’une partie des terres agricoles concernées figurait au catalogue des surfaces d’assolement, soit des terres cultivables considérées comme les plus précieuses du pays. Or, si près de 3 des 4 hectares de la zone de la Goutte de Saint-Mathieu étaient bien des surfaces d’assolement, leur disparition ne met pas en péril le minimum imposé au canton de Genève, note le TF. En 1992, la Confédération avait fixé ce quota à 8400 hectares, surface confirmée en 2020. Et, selon l’inventaire établi lui aussi en 2020, Genève en comptait 8490,6 hectares. L’argument des opposants selon lequel les exigences fédérales n’étaient plus respectées étant sans fondement, le TF l’a également rejeté.

Les juges lausannois ont donc écarté le dernier obstacle à ce projet qui doit voir, outre la construction des bâtiments scolaires, la création d’un nouveau parking relais, en remplacement de celui déjà existant à Bernex. La brochure relative à la votation organisée en 2021 précisait que l’ensemble comportait aussi une zone de verdure et une ferme agro-urbaine et qu’il serait voisin d’un secteur destiné à accueillir des logements et des équipements publics.