NASA

Feu vert au lancement du rover Perseverance

La NASA lancera son rover vers Mars jeudi à 7h50. L’engin devrait atterrir en février 2021. La mission a pour but de trouver des traces d’anciens microbes pour savoir si la planète a déjà été habitée.

Perseverance procédera à des analyses de roches martiennes, mais surtout il prélèvera des échantillons de roches, qu’il laissera à la surface dans des tubes scellés afin d’être récupérés par une prochaine mission, et rapportés sur Terre en 2031.

La NASA a donné lundi un feu vert technique au lancement jeudi du rover à six roues Perseverance vers Mars, où le robot cherchera des traces d’anciens microbes ayant peut-être peuplé la planète il y a plus de trois milliards d’années. Il atterrira le 18 février 2021.

Habitée?

Les rovers précédents des États-Unis ont démontré que la planète rouge avait été «habitable», c’est-à-dire que les conditions qu’on pense propices à l’apparition de la vie (carbone, eau, climat favorable) étaient présentes. Mais on ne sait toujours pas si elle a été habitée, et cette mission, décidée en 2012 et baptisée «Mars 2020», va tenter de répondre à la question.