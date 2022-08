Suisse : Feu vert au nouveau vaccin de Moderna contre Omicron

Swissmedic a annoncé lundi, avoir donné son aval à l’utilisation du nouveau vaccin Spikevax de Moderna en Suisse, après que la firme avait demandé l’autorisation de l’utiliser en juin . Cette recette mise à jour contient, pour moitié, l’ARN utilisé jusqu’ici, qui ciblait la souche originale du virus, et pour une autre moitié de l’ARN qui cible spécifiquement le variant Omicron.

«Il est ressorti de l’examen minutieux des documents de demande d’autorisation soumis en continu que le vaccin satisfait aux exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité», dit Swissmedic, qui ajoute que «les réponses immunitaires ainsi obtenues contre les variants Omicron BA.1 et BA.4/5 sont plus élevées qu’avec le vaccin initial».