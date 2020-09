Coronavirus : Feu vert au soutien fédéral pour les transports publics

Le Conseil national a approuvé ce jeudi l’enveloppe de 700 millions de la Confédération pour soutenir les entreprises de transports publics face à la crise du Covid-19.

Les CFF enregistrent une baisse du nombre de voyageurs de plus d’un tiers au premier semestre 2020 à cause de la pandémie.

La Confédération aidera les entreprises de transports publics à faire face aux pertes liées au Covid-19. Suivant le Conseil des États, le National a approuvé jeudi une enveloppe de 700 millions et étendu l’aide au trafic local et touristique et au ferroutage.