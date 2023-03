Expérimentation: Feu vert au test de vente de cannabis à Zurich

Avec cette étape, les deux producteurs Pure Production AG et Swissextract peuvent commencer à cultiver les plantes de cannabis nécessaires à l’étude, «Züri Can - Cannabis responsable». La première récolte est prévue pour juillet 2023. Après le traitement et le conditionnement des fleurs de cannabis, les produits seront probablement disponibles à la vente dans les points de retrait, à partir d’août 2023, après les vacances d’été. Contrairement aux fleurs de cannabis, les produits à base de hasch devraient être disponibles dans la deuxième moitié d’octobre 2023, en raison d’un temps de production plus long et d’un traitement plus complexe.