Union européenne : Feu vert au vaccin anti-Covid de Valneva

L’Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin contre le coronavirus de la biotech franco-autrichienne.

La société Valneva, basée à Nantes, développe un vaccin à virus inactivé, une technologie plus traditionnelle que celle de l’ARN messager. C’est d’ailleurs l’un des arguments mis en avant par le laboratoire, qui estime que ce vaccin pourrait convaincre les personnes pas encore vaccinées. «L’EMA a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin» Valneva pour les personnes «âgées de 18 à 50 ans», a précisé le régulateur européen dans un communiqué. «Après une évaluation approfondie, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a conclu par consensus que les données sur le vaccin étaient solides et répondaient aux critères de l’UE en matière d’efficacité, de sécurité et de qualité», a-t-il ajouté.