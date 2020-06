Feu vert aux 21,1 milliards pour l'armée

Rédiger un nouveau commentaire

Parfait merci, l’armée est bien plus utile en temps de crise que certains inutiles aboyeurs de terrasses. Tout le monde est maintenant militant émotionnel pour diverses raisons légitimes ou futiles, donc pas de raisons non plus que les défenseurs d’une armée forte au service de sa population se taisent.

lutin10 16.06.2020 à 09:47

mais on est bien d'accord que pour l'AVS on a pas d'argent. on reduit le taux de conversion, on augmente l'age de la retraite, pour les femme on aimerait nous faire bosser jusqu'a 67 ans... juste lamentable cette politique des petits copains.